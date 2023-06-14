США отправили новейшие истребители F-22 на Ближний Восток

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 14 0

Свое решение Штаты объяснили двумя причинами.

США отправили новейшие истребители F-22 на Ближний Восток

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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США перебросили на Ближний Восток свои новейшие истребители F-22. Как сообщили в Пентагоне, причиной такого решения стала возросшая активность Военно-воздушных сил (ВВС) РФ в регионе.

«F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что истребители были развернуты «в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США», а также якобы из-за непрофессионального поведения российских самолетов в регионе.

В конце мая директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают информационные атаки в отношении Москвы в контексте позиций на Ближнем Востоке. В это же время уровень доверия к Штатам в этом регионе снижается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соединенные Штаты объявили о выдаче 40-го пакета военной помощи для Украины на сумму 325 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и борьбы с танками, бронетехника, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и другое вооружение.

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