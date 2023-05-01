«Скоро вы увидите новые поставки»: США пообещали Украине дополнительное оружие

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 92

Джон Кирби: США планируют направить Украине дополнительную военную помощь

«Скоро вы увидите новые поставки»: США пообещали Украине дополнительное оружие

Фото: www.globallookpress.com / MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez

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Тема:
Спецоперация

В Белом доме отметили, что ВСУ нуждается не только в материальной помощи, но и в обучении боевиков пользоваться поставленным вооружением.

США отправили Украине почти всю военную помощь, которую запрашивал киевский режим. Однако на этом поставки не заканчиваются — Вашингтон передаст дополнительные пакеты вооружений. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Очень скоро вы увидите новые поставки от нас», — сказал он в ходе брифинга.

Кирби подчеркнул, что администрация Белого дома и дальше надеется получать одобрение от сената в вопросе выделения новых пакетов военной помощи Украине. Подобные запросы могут появиться в ближайшее время.

Представитель Белого дома также заявил, что Киеву могут понадобиться не только материальная военная помощь, но и ресурсы, которые научат украинских боевиков пользоваться новой техникой. В противном случае у них будет оружие, но никто не сможет с ним обращаться.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все меньше американцев готовы поддерживать Украину.

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