Руки от руля: из Петербурга в Москву впервые на автопилоте прибыли грузовики

В Москве сегодня встречали сразу три необычных машины из Петербурга. Впервые по федеральной трассе проехали фуры-беспилотники. Это три 20-ти тонных грузовика. Их вид может удивить, и даже напугать. Ведь ими управляет не человек, а автоматика! Нашему корреспонденту Роману Ишмухаметову было немного не по себе, но он рискнул и сел в кабину.

Спустя девять с половиной часов, как и планировалось, три беспилотных тягача впервые доставили коммерческие грузы из Петербурга в Москву. Ехали по обычной федеральной трассе.

«Дорога прошла нормально, трасса М-11 очень понравилась. Остановки были, да, были заправки. Заезжал я на заправку уже в ручном режиме. Заправились, тронулись, дальше все переводили на автономный режим», — рассказал водитель-испытатель Динар Алмаев.

Они преодолели больше шестисот километров со средней скоростью 80–90 километров в час. Пока что движение беспилотника контролируют операторы, но в будущем от присутствия человека в кабине планируют отказаться.

«Мы сейчас внутри кабины — ощущения крайне необычные — такой мощный габаритный тягач управляется искусственным интеллектом. Инженер сидит рядом и лишь наблюдает за показаниями приборов», — говорит Ишмухаметов.

Беспилотник создан на основе новейшей модели КАМАЗА. Экологический класс — Евро-5. От классического тягача его отличают антенны на крыше кабины и шесть камер — это глаза и уши грузовика.

«С помощью этих сенсоров машина собирает информацию об установке вокруг себя. И уже на основе собранной информации принимает решение о том, как автомобилю ехать, там разгоняться, переключать передачи, тормозить», — объяснил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко.

Трассу М-11 оцифровали — сделали ее полную электронную копию. В сервисе огромный массив данных от состояния полотна и метеоусловий до информации о ДТП, загруженности трассы в каждый конкретный момент.

Предполагается, что серийный выпуск беспилотников начнется через два года. Стоит такой тягач сейчас около 20 миллионов рублей. На сегодняшний день произведено шесть машин.

«В следующем году мы запускаем еще 12. И мы уверены, что это только начало пути того прогресса, который неизбежно придет на дороги общего пользования», — рассказывает гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Крупные компании заинтересованы в таких перевозках. Тягачи с автоматическим управлением могут работать круглые сутки, им не нужен отдых. Не стоит переживать и водителям, прежде всего, развитие таких перевозок — снизит кратно кадровый голод, который сейчас существует на рынке.