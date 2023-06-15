Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке под Пермью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Из дома было эвакуировано 60 человек, в том числе пять детей. Еще двоих жильцов с четвертого этажа спасли пожарные по автолестнице.

Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке под Пермью

Фото: Telegram / mchs_prikamia

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В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Красновишерск в Пермском крае пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Звонок спасатели получили поздно вечером в минувшую среду. К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства от МЧС — 12 человек личного состава и пять единиц техники. По прибытию стал понятен масштаб ЧП: были выбиты стекла в квартирах, частично разрушились перегородки между квартирами, горели вещи жильцов.

В квартире после взрыва газа все сгорело. Фото: Telegram / mchs_prikamia

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей, еще двух человек с четвертого этажа спасли пожарные по автолестнице. Однако один мужчина все же пострадал. Вскоре возгорание было ликвидировано.

По факту произошедшего проводится проверка.

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