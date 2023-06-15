Назло Бородиной? Омаров похвастался способностями новой возлюбленной

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 283 0

Курбан Омаров похвастался умением возлюбленной вкусно готовить

Назло Бородиной? Омаров похвастался способностями новой возлюбленной

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Экс-муж телеведущей продолжает демонстрировать публике мир и гармонию в отношениях с молодой избранницей.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров похвастался способностями своей новой молодой возлюбленной Валерии. Пока он в Дубае развивает бизнес, его верная спутница, ожидает дома и готовит к приходу предпринимателя вкусные блюда.

«Кашеварит Лера здесь не по-детски. Я на работу ухожу, а у меня яичница, шакшука, салат с авокадо, яйцо пашот, бутерброды с лососем. С работы возвращаюсь — у меня суп куриный, жаркое, тушеное мясо, тушеная картошечка», — с восхищением и благодарностью рассказал Омаров в социальной сети.

А сразу после рассказа просит любимую приготовить ему борщ. Хотя тут же стал сомневаться в том, что у Валерии это получится, потому что в Дубае сложно в магазине найти свеклу.

«Не знаю, как она это сделает, я здесь пока свеклу не видел», — сказал бизнесмен.

Валерия каждый день радует возлюбленного различными блюдами и возможностями. Например, борщом в Дубае.Валерия каждый день радует возлюбленного различными блюдами и возможностями. Например, борщом в Дубае. Фото: Instagram* / zimamoscow

А спустя время сообщил публике, что Валерия приготовила борщ. В доказательство он опубликовал фотографию готового блюда. Однако не все до сих пор верят в искренность чувств Омарова. Многие убеждены, бизнесмен многое делает ради того, чтобы задеть экс-супругу Ксению Бородину. С ней он расстался два года назад после шести лет брака. Их связывает дочка Теона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем телеведущая Ксения Бородина закрутила роман.

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Назло Бородиной? Омаров похвастался способностями новой возлюбленной

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