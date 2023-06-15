В Братске задержали владельца кафе, в котором 62 человека отравились шаурмой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

Следователи допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Telegram / sledcom38; 5-tv.ru

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В Братске задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу», где продавали опасное блюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Иркутской области. Согласно последним данным, в больницы обратились уже 62 человека после того, как поели в этом заведении.

Мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела по факту произошедшего (ч.1 ст. 238 УК РФ).

«Следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалистами Роспотребнадзора выявлены в этом кафе нарушения требований санитарного законодательства. Повара не соблюдали технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания. В настоящее время заведение временно закрыто.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах.

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