Число отравившихся шаурмой в Братке выросло до 62
По факту произошедшего проводится проверка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
Количество отравившихся шаурмой в Братке превысило 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Иркутской области.
Согласно данным на утро 15 июня, с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 62 жителя города. Из них 29 госпитализированы, в том числе пять детей.
«Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что отравившиеся купили шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». В настоящее время заведение временно закрыто. Проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах.
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