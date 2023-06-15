Число отравившихся шаурмой в Братке выросло до 62

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32 0

По факту произошедшего проводится проверка.

Число отравившихся шаурмой в Братке выросло до 62

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Количество отравившихся шаурмой в Братке превысило 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Иркутской области.

Согласно данным на утро 15 июня, с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 62 жителя города. Из них 29 госпитализированы, в том числе пять детей.

«Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что отравившиеся купили шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». В настоящее время заведение временно закрыто. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах.

Тема:
Массовые отравления в России
14 июн
Число отравившихся шаурмой в Иркутской области продолжает расти
14 июн
Число пострадавших от контрафактного сидра увеличилось до 106 человек
14 июн
«Случаи уже были»: отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах
14 июн
В Братске 29 человек отравились шаурмой
11 июн
Школьница скончалась в курганской больнице после отравления контрафактным сидром
11 июн
Кома и смерть: как спасти человека после отравления «паленым» алкоголем
11 июн
Яд в бутылке: как «смертельный» сидр оказался на прилавках магазинов по всей России
10 июн
Шанс на спасение: как помочь при отравлении алкоголем
10 июн
Число погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» возросло до 33
9 июн
Полицейский арестован по делу о хищении спирта для «Мистера Сидра» в Самарской области
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

6:51
В Братске задержали владельца кафе, в котором 62 человека отравились шаурмой
6:40
Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа
6:27
Число отравившихся шаурмой в Братке выросло до 62
6:13
Отпуск затянулся не по плану: россияне остались без документов из-за непогоды в Абхазии
6:00
Маневренный и сверхнадежный Ка-52: лучшее видео из зоны СВО
5:56
В США указали на неминуемый провал наступления ВСУ из-за потерь: «Просто зашкаливает»

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео