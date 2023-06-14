«Случаи уже были»: отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах

Пострадавшая уже вызвала скорую, но симптомы отравления все еще не проходят.

Жительница Братска Елизавета посетила местное кафе, где съела некачественную шаурму. О том, что не так с этим заведением, она рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Девушка призналась, что уже знала о том, что в этом кафе были случаи отравления, причем среди многих людей. Но Елизавета часто там брала еду.

«Раньше заведение называлось „Донер-Кебаб“, а сейчас „Хочу шаурму“. Директор и название сменились, но персонал такой же остался», — сказала она.

Несколько дней назад, 12 июня, девушка с сестрой решили перекусить и взяли в этом кафе две шаурмы. Уже на следующий день у них обеих проявились все симптомы отравления: высокая температура, тошнота и диарея. Сейчас девушка уже вызвала скорую и дожидаются приезда врачей.

«Очень часто болит кишечник и желудок. Крутит все», — заключила Елизавета.

До этого стало известно о том, что в Братске люди отравились шаурмой. По последним данным СК РФ, около 35 человек почувствовали недомогание. Из них госпитализированы 11 пострадавших, в том числе пятеро детей. Еще 19 человек лечатся на дому. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

Пока заведение закрыли, проводится проверка. СК возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Братске 29 человек отравились шаурмой.