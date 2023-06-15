«Такое отношение перешло границы»: брат Кузьмина подает в суд на Сумишевского

Александр хочет официально запретить Ярославу исполнять и транслировать какие-либо песни его авторства.

В этом году поклонники Ярослава Сумишевского могут не увидеть своего кумира на сцене. Обладатель статуэток «Шансон года» может быть втянут в судебную тяжбу из-за возможного нарушения авторских прав на песни.

Автор хитов Сумишевского, брат рокера Владимира Кузьмина, подает в суд на артиста. В комментарии изданию KP.RU Александр рассказал, что хочет запретить артисту исполнять сразу несколько музыкальных композиций.

С Ярославом Кузьмин начал сотрудничество еще в 2008 году: он курировал «раскрутку» артиста, знакомил с известными людьми и писал для него хиты. Уже через несколько лет Сумишевский стал участником проекта «Народный Махор», его спонсором и продюсером был брат Александр.

«Хиты действительно были классные, публика их полюбила. Саша вкладывал в карьеру Сумишевского все силы и время в надежде, что они вместе будут продолжать концертную деятельность, гастролировать и так далее. Но тандема не получилось», — рассказывает жена Кузьмина.

Вскоре Александр узнал, что его подопечный самостоятельно дает концерты с тем репертуаром, который создавался в рамках проекта. Однако Сумишевский, как уточняется, даже не выкупал песни и не получал разрешения на их использование.

«Тем более, что на своих концертах, собирая полные залы поклонников, Ярослав не упоминал моего супруга как автора — просто один за другим исполнял любимые народом хиты. На телевидении — то же самое: в музыкальных телепроектах он вовсю поет песни Александра Кузьмина. В интервью — ни слова об Александре, везде твердит, что раскрутился самостоятельно», — возмущенно рассказывает супруга.

Еще восемь лет назад Кузьмин позвал Сумишевского на разговор, запретив ему использование его композиций. Однако Ярослав все эти запреты проигнорировал.

Терпеть и дальше такое неуважение к своему творчеству Александр не намерен. Он подает иск в суд с требованием запретить артисту исполнять его труды и компенсировать нанесенный ущерб.

«Я не поленюсь и отсмотрю все концерты Сумишевского, подсчитаю количество спетых им песен и буду требовать компенсацию. По приблизительным подсчетам, наш иск будет на 50 миллионов рублей», — пригрозила жена Кузьмина.

Сам Александр признается, что не хотел творческой «войны». Он — человек спокойный и неконфликтный, но так больше продолжаться не может.

«Я никогда не сказал бы слова против, если б меня просто упоминали как автора. Но такое отношение уже перешло все границы терпения. С момента публикации данной статьи я официально объявляю запрет Ярославу Сумишевскому на исполнение и трансляцию каких-либо песен моего авторства. А серьезность своих намерений буду доказывать уже в суде», — добавил продюсер.

Звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил, что автор композиций имеет право на авторские отчисления независимо от частоты их использования. Эксперт не исключает, что в таком случае возможна и уголовная ответственность по статье 146 УК РФ о незаконном использовании объектов авторских прав. За такое нарушение может грозить штраф до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похоронивший жену Сумишевский отказался от еды на две недели.