«Ситуация кристально прозрачна»: Песков высказался о зерновой сделке

Какое решение по этому вопросу приняли в Кремле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по принятию решений по зерновой сделке все еще продолжается. Об этом он рассказала журналистам на брифинге.

«Работа продолжается, но позитивных перспектив мы пока не видим. Все что было договорено в наш адрес, не исполнено. Ситуация кристально прозрачна и ясна. Была договоренность, она всегда касается двух или более сторон. РФ всегда четко выполняла свои обязательства. Будет вырабатываться решение», — заявил Песков.

До этого глава РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона задумывается над выходом из зерновой сделки после ее очередного продления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин в Петербурге с делегацией стран Африки обсудит зерновую сделку.