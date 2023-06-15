Япония созывает заседание нацбезопасности после возможного пуска ракеты КНДР

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Японская сторона уже выразила протест в этой связи.

Япония созывает заседание нацбезопасности после возможного пуска ракеты КНДР

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Япония созывает заседание совета национальной безопасности после вероятного ракетного пуска КНДР. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве.

Также Япония уже выразила протест КНДР в этой связи. При канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске ракеты.

Служба безопасности на море Японии заявила о том, что выпущенная КНДР ракета уже упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны.

До этого Северная Корея провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ее запустили в сторону Японского моря. За стартом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой. К слову, это был девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии.

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