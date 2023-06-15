Таксист с ножом обворовал египтянина и бросил его на МКАДе

Водитель такси отобрал деньги у гражданина Египта и высадил его из машины на МКАДе. В качестве рычага давления на иностранца он использовал холодное оружие. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ограбили прибывшего в Москву египтянина средь бела дня 14 июня. После прибытия в аэропорт Домодедово он вызвал себе машину, чтобы добраться до Новорязанского шоссе, однако знакомство с городом омрачил недобросовестный таксист.

Перевозчик довез иностранца до 11-го километра МКАД и сделал остановку, требуя у него деньги и угрожая ножом. Египтянин решил заплатить высокую цену, лишь бы остаться в живых, и отдал свои деньги. После таксист выкинул его из машины и уехал.

Поскорее желающий добраться до пункта назначения иностранец заказал второе такси. Лишь ночью 15 июня он обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси.