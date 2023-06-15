Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в состав Альянса

Резолюцию поддержали 425 депутата. Были ли те, кто высказался против?

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину. Об этом сообщает пресс-служба представительского органа.

По последней информации, процесс присоединения должен начаться сразу после окончания специальной военной операции на Украине и завершиться очень скоро.

По мнению представителей Европарламента, интеграция Украины в НАТО и Европейский союз укрепит региональную и глобальную безопасность.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что США предложили Украине вместо членства в НАТО.