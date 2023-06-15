Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в состав Альянса

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину

Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в состав Альянса

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Читайте нас в: Дзен Новости

Резолюцию поддержали 425 депутата. Были ли те, кто высказался против?

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину. Об этом сообщает пресс-служба представительского органа.

По последней информации, процесс присоединения должен начаться сразу после окончания специальной военной операции на Украине и завершиться очень скоро.

По мнению представителей Европарламента, интеграция Украины в НАТО и Европейский союз укрепит региональную и глобальную безопасность.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что США предложили Украине вместо членства в НАТО.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

16:04
НМГ и «Ростелеком» закрыли сделку по объединению видеосервисов
15:59
«Своих?» — Песков про цель ВСУ уничтожить максимальное количество мобилизованных
15:54
Песков заявил, что Подоляк вряд ли знает о начале контрнаступления ВСУ
15:48
«Бороться, но не запрещать»: что будет с электросамокатами в Москве
15:45
В Санкт-Петербурге столкнулись Maybach и Lada Kalina, есть пострадавшие
15:44
Банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля ФРП

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Быстрый эффект восстановления»: как «стереть» с лица десять лет
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео