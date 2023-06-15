Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в состав Альянса

Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Резолюцию поддержали 425 депутата. Были ли те, кто высказался против?
Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину. Об этом сообщает пресс-служба представительского органа.
По последней информации, процесс присоединения должен начаться сразу после окончания специальной военной операции на Украине и завершиться очень скоро.
По мнению представителей Европарламента, интеграция Украины в НАТО и Европейский союз укрепит региональную и глобальную безопасность.
До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что США предложили Украине вместо членства в НАТО.
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