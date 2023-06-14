По схеме Израиля: что США предложили Украине вместо членства в НАТО
NYT: США предложили Украине израильскую схему вместо членства в НАТО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im; 5-tv.ru
Однако такой вариант не подходит Владимиру Зеленскому.
Украине, которая так стремится в НАТО, вновь придется обивать пороги. Вашингтон не готов предложить Киеву место полноправного участника в альянсе.
Штаты решают ограничиться «израильской схемой», пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Принцип сотрудничества простой: в альянс не берут, но поставляют много оружия и постоянно дают денег.
Как отмечает издание, такой вариант не подходит Владимиру Зеленскому. Он давно и настойчиво утверждает, что только участие Киева в НАТО может гарантировать безопасность страны, но президента Украины в альянсе предпочитают не слышать.
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