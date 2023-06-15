«Ни дать ни взять»: дочь Михаила Задорнова стала мамой во второй раз
Дочь юмориста Михаила Задорнова сообщила о рождении второго ребенка
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звездная наследница скрывает пол и имена детей.
Дочь юмориста Михаила Задорнова Елена рассказала в личном блоге, что она родила второго ребенка. Актриса опубликовала снимок с мужем и малышом, лежащим в коляске.
Звездная наследница сопроводила пост стихотворением собственного сочинения. В строках Задорнова упомянула, что ее супруг— отец двоих детей.
«He знаю, как тебе сказать,
Отцу моих двоих детей,
Я не особый Грамотей, (поживши вмиг и без затей),
Что для моей ты мамы — зять!
Как говорят — ни дать ни взять!» — написала артистка.
С 2021 года Елена находится замужем за ливанцем Али Тартузи. Пара редко рассказывает о личной жизни — они даже скрывают пол и имена детей, а в целом дочь сатирика редко бывает в России.
Наследница Задорнова появилась в его браке с Еленой Бомбиной, которая младше юмориста на 16 лет. Познакомились будущие супруги в 1980-е годы, а в 1990-м у них родилась дочь Елена. Она окончила ГИТИС и даже приняла участие в кинофильме «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» по сценарию отца.
В 2016-м стало известно, что Задорнов болен онкологией: у него диагностировали опухоль мозга. Артист долгое время лечился в Германии, но в ноябре 2017 года он скончался.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подруга-экстрасенс Михаила Задорнова заявила, что он умер из-за куклы вуду.
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