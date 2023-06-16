🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июня, убывающая Луна в Близнецах обещает сделать этот день гармоничным и умиротворенным в плане энергетики. Главная ваша задача сегодня — не нарушать этого равновесия в мире своей несдержанностью, гневом и недобрыми намерениями. Охраняйте свою душу, не позволяйте роковому соблазну сбить вас с верного пути. Осваивайте практики позитивного мышления, так как в нем секрет успешного взаимодействия со Вселенной и порядка во всех сферах жизни. Берегите силы и не принимайте необдуманных решений. Действовать с горяча сейчас — большой риск.

♈ Овны

Не все в жизни надо понимать, некоторые вещи нужно просто прочувствовать сердцем. И сегодня один из таких дней для вас. Вы можете испытывать чувство огромной благодарности без видимой причины. Вы можете почувствовать единение со Вселенной в мимолетные мгновения. Это ваши сокровища. Поэтому постарайтесь запечатлеть эти моменты и чувства в уме, чтобы вернуться к ним позже. Вы можете быть наполнены балансом и гармонией. Наслаждайтесь днем ​​и его хорошими флюидами. Не притворяйтесь и уважайте чувства окружающих.

Космический совет: вы дарите волшебство, куда бы ни пошли, просто оставаясь собой.

♉ Тельцы

Как вы собираетесь летать, если даже не пытаетесь научиться? Вы являетесь частью команды душ, круга ваших близких — позовите их на помощь, если чувствуете, что не можете принять решение и сдвинуться с мертвой точки. Закройте глаза и представьте свои самые большие цели прямо перед собой. Теперь откройте их и приступайте к работе. Если вы чувствуете себя опустошенными в данный момент, напоминайте себе — это временно, и Вселенная заполнит эту пустоту! Чем лучше вы сейчас отдохнете и перезарядите свое тело, тем быстрее почувствуете готовность к большим шагам.

Космический совет: пустота в жизни — это возможность привнести в нее новое, лучшее.

♊ Близнецы

Вы слишком сосредоточены на общении, Близнецы, но достаточно ли вы сосредоточены на чувствах? У вас могут быть блестящие идеи и взгляды на жизнь, но они будут полезны только, если вы прочувствуете их прежде чем облечете в слова. Вы в безопасности, несмотря ни на что, и ваши желания достойны исполнения. Ваша цель сейчас — как расти внутри своих отношений, так и делиться талантами и мудростью с окружающими. Пришло время жить своим умом и пожинать щедрые плоды ответственности за свои же решения.

Космический совет: ваш опыт должен стать главным проводником судьбы, верьте себе.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Пришло время глубже погрузиться в изучение того, что вы хотите привнести в свою жизнь, Раки. В поисках любви? Исследуйте любовь к себе, самооценку и построение здоровых отношений в качестве темы. Ищете деньги? Узнайте, как избавиться от «бедного» мышления и управлять тем, что у вас есть, привлекая больше в свою жизнь. Хотите сменить профессию? Узнайте, как начать работу в новом направлении. Вы здесь, чтобы исследовать, и ваши мечты кажутся недостижимыми, чтобы научить вас достигать большего. Какой бы путь вы ни выбрали, вас ждет успех, только не спешите. Учитесь, развивайтесь, растите.

Космический совет: учитесь у Вселенной спокойствию, терпению и мудрости.

♌ Львы

Желая одного и думая о другом (в отношениях или в любом другом аспекте жизни), вы значительно оттягиваете достижение цели. Кроме того, иногда, как бы мы ни старались, если чему-то не суждено быть, это не произойдет. Нет, вы должны жить в состоянии беспомощной жертвы судьбы! Вы всегда можете дать хороший бой, но результаты основаны на выборе, сделанном многими душами, собравшимися вместе в определенной ситуации. Не все вам подвластно. Итак, вместо того, чтобы корить себя за неудачу, продолжайте идти к своей мечте. Новым путем.

Космический совет: не бойтесь требовать свое, кто поборется за ваше счастье, если не вы?

♍ Девы

Для вас, Дева, происходит глубокое исцеление. Старые воспоминания и свежие душевные раны могут выйти на первый план, но не позволяйте себе пасть духом сейчас. Вместо того чтобы судить о вещах как о поверхностных или реальных, попробуйте взглянуть на них как на стороннюю точку зрения. Все эти вещи, отравляющие душу, на самом деле являются воплощением субъективности. И вы можете не просто спрятать их снова в глубины памяти — вы можете избавиться от них! Найдите новую радость в жизни, для этого вокруг — тысячи возможностей!

Космический совет: отпускать больно, но порой нужно просто позволить этому случиться.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Не позволяйте прошлым воспоминаниям или суждениям мешать вам весело насвистывая идти к жизни своей мечты. Нет, если тогда было мучительно плохо — это не значит, что вам предначертано вечно страдать. И нет, если с вами поступили несправедливо — это не значит, что вокруг враги, и весь мир настроен против вас. Эти мысли являются частью проживания тяжелого момента, и они со временем растворятся, исчезнут. Важно не фиксироваться на них, а просто благодарить судьбу за опыт и мудрость, которые помогут в будущем.

Космический совет: прошлое ушло. Остается лишь оглянуться назад с любовью, но не с тоской.

♏ Скорпионы

Скорпионы, ваша способность полностью посвятить себя тому, что для вас важно, является вашей силой. Теперь просто нужно помнить, что преданность цели немного отличается от застревания на определенном пути достижения результата. Сегодня используйте творческое мышление, чтобы заметить, как и почему некоторые приемы не срабатывают. И найдите способы сосредоточиться на своих успехах. Каким бы путем вы ни шли к желаемому результату, помните, что вы это сделаете.

Космический совет: верьте в себя и идите до конца, если поставили перед собой цель.

♐ Стрельцы

Многие Стрельцы проходят сейчас так называемую черную полосу жизни. И хотя вам может казаться, что вы бессильны, и вы не справитесь, божественные космические силы предвещают другое. Не вините себя за несбывшиеся мечты. Могли бы вы быть лотосом, пытающимся выжить в пустыне? Это не делает лотос или пустыню плохими, это просто делает их несовместимыми, как и текущая ситуация в вашей жизни. Найдите благодатную почву для своего созревшего воображения и наблюдайте, как вы расцветаете.

Космический совет: дно — это неплохо. В конце концов это твердая почва, на которой можно строить.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Сосредоточьтесь на том, что важно, Козероги, и ослабьте контроль над тем, что вас истощает. Подумайте, на что тратите свои силы, для чего вы это делаете, действительно ли стоит посвящать этому свое время. Иногда некоторые вещи находятся вне нашего контроля, и это один из таких случаев. Послушайте успокаивающий звук воды — в реальном времени или в цифровом формате — и позвольте ему смыть ваши заботы. Выберите главные задачи и хотя бы на время откажитесь от суеты по мелочам.

Космический совет: помните о своей истинной цели и мирно следуйте ей.

♒ Водолеи

Когда вы погружаетесь в позицию наблюдателя, вы начинаете процесс быстрого сотворчества со Вселенной. Если чувствуете, что вас выбросило в бурное море с вашей роскошной комфортабельной яхты, не отчаивайтесь и не сдавайтесь — начинайте делать маленькие шаги, чтобы снова найти свою землю. Сначала успокойтесь и выровняйте дыхание, а затем посмотрите вдаль, чтобы найти берег, который может защитить вас и позволить вам наслаждаться водой. Не пытайтесь соответствовать выдуманному образу победителя и просто начинайте грести, чтобы найти свой ритм. И внимательно смотрите по сторонам, в море много скрытых опасностей.

Космический совет: ступайте осторожно, почва вокруг в ближайшее время будет зыбкой.

♊ Рыбы

Не пытайтесь в одиночку сдвинуть гору, Рыбы. Часто мы знаем о неизбежном, но все равно изо всех сил пытаемся заставить все развиваться определенным образом. И когда план не срабатывает, нажимаем кнопку паники. События могут развиваться не так, как вы себе представляли. Простая мысль, но сколько людей не впускают ее в свой разум! Пусть все идет своим чередом. Глубоко дышите и держитесь того хорошего, что на самом деле принадлежит вам — улыбок, знаний, волнующих переживаний — и позвольте всему остальному течь свободно.

Космический совет: научитесь не поддаваться отчаянию и отпразднуете еще много славных побед!

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие астрологические события изменят жизнь каждого летом 2023.