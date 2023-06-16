Рыжий из «Иванушек» похвастался дружбой с бывшими женами: «Почиваю на лаврах»

Андрей Григорьев-Апполонов дважды был женат, вторая супруга подарила ему двоих сыновей.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что периодически чувствует себя глубоко несчастным, несмотря на десятилетия успешной музыкальной деятельности и неугасающую популярность. Публика привыкла видеть артиста веселым, доброжелательным и приветливым с фанатами, однако далеко не всегда он на самом деле может похвастаться легкостью на душе. Об этом певец рассказал в интервью корреспонденту KP.RU.

«Счастье — это понятие растяжимое. Иногда я чувствую себя счастливым человеком, а бывают дни, когда и глубоко несчастным. Невозможно говорить о счастье, как о постоянной единице. Главное, чтобы счастливых дней было больше, чем несчастливых», — отметил Григорьев-Апполонов.

Рыжий «Иванушка» заявил, что никогда не был мечтателем и не рисовал в воображении свое будущее на вершине славы. По словам исполнителя, он ставил себе творческие цели и добивался их, но не грезил «выдающимися благами». Удалось многое, в музыке — даже больше, чем предполагал. Но что же происходит в личной жизни? За плечами 52-летней звезды две большие любви, у каждой уже новый муж.

Первой избранницей стала Мария Андреевна Кириленко-Лопатова, дочь знаменитого спортсмена. Они расстались в 2001 году, так и не устроив пышной свадьбы. После разрыва девушка вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко, родила трех мальчиков и удочерила девочку. Вторая дама сердца — Марина Банкова — подарила Григорьеву-Апполонову двух сыновей — Ивана в 2003 году и Артемия в 2008-м. В 2019 году женщина подала на развод и вскоре стала женой Андрея Зубкова (тоже, кстати, баскетболист).

«Все удалось — даже то, о чем и не мечтал. В личном тоже — двое прекрасных детей, две бывших жены-подруги. Сейчас я, можно сказать, почиваю на лаврах. Насыщенная жизнь, скучать вообще не приходится, а иногда очень даже хочется», — рассуждает о личной жизни певец.

В этом году впервые за долгое время «Иванушки International» порадовали поклонников новой песней «Золото волос». Но сильно баловать фанатов группа не планирует. По словам Григорьева-Апполонова, он с коллегами очень требовательны к материалу, поэтому предпочитают начинать работу над композицией лишь в одном случае — когда уверены, что перед ними настоящи хит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о съемках фильма о группе «Иванушки International».