Си Цзиньпин проведет переговоры с Билом Гейтсом

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 10 0

Председатель КНР и сооснователь компании Microsoft встретятся 16 июня.

Си Цзиньпин проведет переговоры с Билом Гейтсом

Фото: Reuters / POOL

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Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с сооснователем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Встреча состоится 16 июня в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая.

Агентство Reuters сообщило двумя днями ранее со ссылкой на двух источников, что разговор состоится в формате один на один.

Уточняется, что это будет первая за несколько лет встреча Си Цзиньпина с иностранным бизнесменом. Конкретно Билл Гейтс ранее признался в Twitter, что не был в Китае с 2019 года.

Сооснователь Microsoft прибыл в Пекин 14 июня. На следующий день он встретился с мэром Пекина Инь Юном. Перед поездкой бизнесмен выразил надежду на то, что сможет обсудить в Китае проблемы мирового здравоохранения. По его словам, КНР накопила большой опыт их решения инновационными методами. Эти знания нужно перенять остальным странам, отметил сооснователь Microsoft.

В мае с визитом в Китае был основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он обсуждал с китайскими партнерами вопросы экономического сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Минобороны США не получается связаться с властями Китая, потому что те не отвечают на звонки.

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