Другие европейские государства «чувствуют то же самое».

Из-за помощи Украине в Германии сейчас серьезные проблемы с деньгами. Об этом сообщает газета Die Welt.

По последней информации, у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза (ЕС) из-за поддержки Украины.

«Учитывая необходимые сокращения в нашем национальном бюджете, мы не можем в настоящее время отчислять дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — цитирует издание слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

Также он добавил, что другие государства ЕС «чувствуют то же самое».

До этого депутат Государственной думы Федерального собрания России VIII созыва, заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике и кандидат экономических наук Михаил Делягин заявил в интервью, что отказ от базовых отраслей промышленности приведет Европу к обнищанию и краху евро.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Делягин предрек упадок экономики ЕС и крах евро.