«Европа будет нищать»: Делягин предрек упадок экономики ЕС и крах евро

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 018 0

Депутат Делягин предрек Европе упадок экономики и крах валюты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Европейцы выбрали ошибочный путь экономического развития, уверен российский эксперт.

Отказ от базовых отраслей промышленности приведет Европу к обнищанию и краху евро. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал кандидат экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин.

Он назвал ошибочным путь европейцев, направленный на свертывание базовых энергоемких секторов промышленности и попытку компенсировать их высокотехнологичными отраслями.

«Это не получится. Это красивый маневр, он позволяет статистически прикрыть, замазать, по сути дела, хозяйственную катастрофу прошлого и нынешнего года. Но отказ от базовых отраслей промышленности для современных экономик невозможен, поэтому Европа будет нищать», — пояснил Делягин.

Он добавил, что социальная помощь в Европе будет все менее обеспеченной реальным производством, соответственно, евро будет понемногу ослабевать.

Что касается американского доллара, то он, по мнению Делягина, несколько стабилизировался после того, как в США отступил риск дефолта. Экономист отметил, что люди, которые вкладываются в доллар до осени 2023 года, могут чувствовать себя спокойно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр экономики Германии Роберт Хабек предрек своей стране остановку промышленности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не продлят по истечении срока его действия в конце 2024 года.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

19:31
«Очень закомплексованный невротик»: как выглядит Самойлова без наращенных волос
19:24
Путин допустил выход России из зерновой сделки
19:22
«Меняется сознание»: Путин рассказал, как его вертолет попал под обстрел
19:10
В Новосибирске сотрудники дома престарелых издевались над ветераном войны
18:53
Путин пообещал разобраться с невыплатами за уничтоженную технику ВСУ
18:40
Бомбоубежища ни при чем: как Зеленский воюет с Кличко за еврокредиты

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
«Это тупик»: экономист Делягин предупредил о рисках вложений в доллар США
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео