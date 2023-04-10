Не осознает или навязывают: в чем фан-клуб подозревает певицу МакSим и ее директора

Певица МакSим находится не в лучшей форме, что стало понятно после двух неудачных концертов. Почему фанаты звезды бьют тревогу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники МакSим потребовали отменить ее гастрольный тур. Чем закончилось выступление артистки в Твери? В чем фанаты обвиняют ее директора? Правда, что в команде певицы произошел конфликт? Куда отправилась звезда после скандального концерта? И что на самом деле с ней происходит? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Уже во втором городе подряд МакSим стало плохо прямо на сцене. Участники фан-клуба певицы бьют тревогу. Они считают, что гастрольное турне под символическим названием «Я буду жить» в буквальном смысле убивает артистку.

«Мы требуем остановить тур, потому что артист находится не в форме. Это похоже на зоопарк, на какого-то зверя, которого вывели в люди», — считает представительница фан-клуба Екатерина Соколова.

«Артистка никогда не была в таком состоянии. Посмотреть просто ее видео прошлых лет: как она прыгает, как танцует, как зажигает публику. Сейчас этого нет. Она еле держится на сцене. Она просто неживая», — высказалась поклонница Инна Фатеева.

Во время концерта в Твери МакSим шаталась, делала долгие паузы между песнями и переставляла местами слова.

«Она могла нас условно подставить, не выйти. Не нас даже, в первую очередь зрителей. Но она этого не сделала. Она вышла, отработала. Да, ей было тяжело», — сказал организатор концерта в Твери Руслан Сулейманов.

То же самое было с ней недавно в Сочи. Сольный концерт обернулся громким скандалом. Певица, которая заметно прибавила в весе, еле стояла на ногах, хрипела и не попадала в ноты. А через 30 минут молча бросила микрофон и покинула сцену.

«20 или 30 минут попели и все. Просто все развернулись, *****, со сцены, встали и ушли!» — записала на видео одна из посетительниц мероприятия.

«Извините, люди заплатили деньги. Хоть как-то отработай. Если не получается живьем, сделайте фанеру. А то, что мы видели, это просто со стороны артиста и менеджмента было неуважение к своей публике», — заявил светский журналист Олег Цуриков.

Тогда многие были уверены, что артистка сделает перерыв в гастролях и займется здоровьем. Однако МакSим решила продолжить тур.

«Все просто по цепочке: у нее проблемы с личной жизнью, из-за этого она стрессует, у нее нервы. Потом она из-за этого плохо переносит ковид. Впоследствии все это тянется», — поделилась представительница фан-клуба звезды.

У зрителей скандальных концертов было несколько версий случившегося. Некоторые подозревали МакSим в беременности. Под свободной одеждой отчетливо проступал округлившийся живот.

«Видно, что она меняет вес. Видно, что меняется форма. Видно, что меньше активность», — рассказала поклонница артистки Соколова.

Но через пару дней после выступления в Твери журналисты сняли, как певица заходит в кальянную. На кадрах мужчина передает ей пакет, из которого девушка подливает что-то себе в стакан, предположительно, спиртное. Многие вспомнили, что МакSим уже проходила лечение от алкогольной зависимости.

«Была заторможена. Это факт. Часто хлопала ресницами в замедленном темпе. Я считаю, что она была под воздействием какого-либо психоактивного вещества. Кто-то настаивает на алкоголе, так как у нее в райдере (сливают информацию) до пяти литров коньяка», — уточнил нарколог Алексей Казанцев.

Фанаты считают, что Марина действительно принимает препараты, которые дают такой эффект. И выразили обеспокоенность, что она делает это не по своей воле.

«Возможно, она не осознает, что она принимает. Возможно, ей навязывают препараты или навязывают их в таких количествах, в которых они ей противопоказаны», — предположила фанатка Фатеева.

«Человек переболел тяжелой инфекцией, из-за чего возникло поражение нервной системы. Применяются специальные препараты. Они могут приводить к тому, что человек будет как-то затрудненно соображать, двигаться с потерей координации», — объяснил терапевт Олег Абакумов.

Осенью артистка отменила два концерта из-за плохого самочувствия. Но потом снова вышла на сцену. Фанаты боятся за певицу. Они считают: директор МакSим готов на все, лишь бы не терять деньги.

«Мы писали, все ли хорошо с Мариной? Почему так происходит? Ответ был один: не наше это дело, мы вообще никто», — сказала представительница фан-клуба певицы Ксения Домашева.

Поклонники пытались связаться с самой артисткой. И по ее реакции предположили, что она вообще не в курсе скандалов вокруг своего имени.

«Есть ощущение, что близкое окружение, которое представляется ее, возможно, концертным директором, как-то может на нее воздействовать», — высказалась фанатка певицы Соколова.

«Возможно, менеджмент тоже принимает здесь немаленькую роль. Потому что им возвращать эти деньги, у них падает репутация, они будут в минусе. За свет заплачено, за все эти декорации заплачено, за звук заплачено. Это огромная аренда оборудования», — считает журналист Цуриков.

Взволнованные фанаты даже создали петицию с требованием отменить турне. Чтобы выразить свой протест, люди сдают билеты на предстоящие концерты.

«Потому что быть соучастниками угробления здоровья артиста не хочется никому из тех, кто действительно желает ей добра», — заявила поклонница Домашева.

Почему певица МакSим считает, что вернулась с того света ради особой миссии

Директор МакSим Павел Назаров выложил на своей странице эмоциональный пост, где в жесткой форме раскритиковал участников фан-клуба.

«Им неважно решение артиста, выступать или нет. Им неважно его желание подводить своего зрителя или нет», — написал представитель певицы.

«У человека истерика. Он понимает, что он должен, что с него требуют подрядчики. Где ему брать эти деньги? С МакSим? МакSим — артист. Я пришла, вот мой гонорар», — сказал журналист Цуриков.

А затем Назаров заявил, что в сложившейся ситуации виноват не он, а пиар-менеджер звезды Яна Богушевская. Якобы это именно она настаивала на продолжении турне.

«Яна Богушевская привела его год назад. Какой же крысой он оказался, когда сейчас высказывается в ее адрес, что она вообще непонятно кто и наживается на Марине. Дорогой мой, ты наживаешься на Марине», — возмущается поклонница артистки Фатеева.

Вскоре директор написал о переносе гастролей МакSим. Объяснил, что у певицы действительно есть проблемы со здоровьем. О новых датах тура пообещал сообщить позднее. Правда, несколько часов спустя Назаров удалил все свои посты в соцсетях.

Тем не менее продажи билетов на ближайшие концерты звезды все-таки остановили. В официальной группе певицы появилась информация, что она приняла решение перенести ближайшие концерты, а новые даты выступлений согласовываются. Поклонники надеются, что все образуется и МакSим снова будет радовать хитами и яркими выступлениями.