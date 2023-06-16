«Это странно»: друзья Бабушкиной сомневаются, что у актрисы могли найти наркотики

Артист много раз снимался с Бабушкиной и ни разу не замечал у актрисы пристрастия к запрещенным веществам.

Актриса Кристина Бабушкина вместе с супругом задержана в центре Москвы. Автомобиль пары остановили сотрудники ГАИ на улице Коровий Вал для проверки документов. В автомобиле правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком.

Бабушкину и ее мужа отправили на медосвидетельствование, а вещество — на экспертизу.

Актер, продюсер Максим Лагашкин, а также близкий друг задержанной прокомментировал арест женщины и заявил изданию 5-tv.ru, что ни разу не замечал за ней пристрастия к запрещенным веществам.

«Нет, это моя подружка. Это странно», — заявил продюсер.

По словам российского артиста, Кристина Бабушкина — замечательный человек.

«Мы много раз снимались. Ничего подобного», — подытожил знаменитость.

На счету 45-летней актрисы более 100 работ в кино. Пожалуй, самые известные — «Беспринципные», «Земский доктор», «Дальнобойщики», «Доктор Тырса» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спектакль с Кристиной Бабушкиной отменен после ее задержания.