«Неидеальный»: спектакль с Кристиной Бабушкиной отменен после ее задержания

Средства за билеты будут возвращены в полном объеме, уверяют в театре.

Спектакль с актрисой Кристиной Бабушкиной «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ» сегодня, 16 июня, был отменен. Об этом сообщается на официальном сайте театра Ермоловой.

«Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты. Мы уже отправили оповещение об отмене спектакля на электронный адрес, указанный при покупке билета», — говорится в сообщении.

Также сотрудники театра напомнили, что, если кто-то купил билет в кассе театра, то его нужно вернуть именно туда.

До этого стало известно, что российская актриса Кристина Бабушкина вместе с супругом была задержана в центре Москвы. В их автомобиле был обнаружен пакетик с белым порошком. Их сразу отправили на медосвидетельствование, а вещество — на экспертизу.

Артистка наиболее известна по ролям в сериалах «Беспринципные», «Кровавая барыня» и другим кинокартинам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали с белым порошком в Москве.