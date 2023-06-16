«Неидеальный»: спектакль с Кристиной Бабушкиной отменен после ее задержания

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

Театр Ермоловой: спектакль с актрисой Кристиной Бабушкиной отменен в Москве

«Неидеальный»: спектакль с Кристиной Бабушкиной отменен после ее задержания

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Средства за билеты будут возвращены в полном объеме, уверяют в театре.

Спектакль с актрисой Кристиной Бабушкиной «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ» сегодня, 16 июня, был отменен. Об этом сообщается на официальном сайте театра Ермоловой.

«Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты. Мы уже отправили оповещение об отмене спектакля на электронный адрес, указанный при покупке билета», — говорится в сообщении.

Также сотрудники театра напомнили, что, если кто-то купил билет в кассе театра, то его нужно вернуть именно туда.

До этого стало известно, что российская актриса Кристина Бабушкина вместе с супругом была задержана в центре Москвы. В их автомобиле был обнаружен пакетик с белым порошком. Их сразу отправили на медосвидетельствование, а вещество — на экспертизу.

Артистка наиболее известна по ролям в сериалах «Беспринципные», «Кровавая барыня» и другим кинокартинам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали с белым порошком в Москве.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

15:04
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
14:57
Вице-президент VK рассказала о социальной миссии компании
14:50
Стасишин заявил о росте строящегося ИЖС на территории России
14:39
Глава ВТБ предложил передать контроль над «Яндексом» государству
14:36
Российские беженцы на Олимпиаде: смогут ли атлеты принять новые условия
14:33
Уже даже поздравили: МакSим заподозрили в беременности из-за широкой одежды

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали с белым порошком в Москве
Не до санкций: почему США продолжают платить России миллиарды за обогащенный уран
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео