«Медицинский факт» — Путин о том, как российская экономика все выдержала

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 23 0

Путин: Россия сохранила экономическую устойчивость — это медицинский факт

«Медицинский факт» — Путин о том, как российская экономика все выдержала

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению главы государства, двигаться нужно только вперед.

Россия сохранила экономическую устойчивость и это «медицинский факт». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме.

«Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила. Общими усилиями мы сохранили устойчивость нашей экономики. Это, что называется, медицинский факт», — сказал Путин.

По его словам, нашей стране удалось поддержать стабильную работу коллективов, предприятий, однако нынешняя задача — на будущее, а не в компенсации спада ВВП и не в том, чтобы переждать колебания экономики, которые некоторые ошибочно считают временными.

«Изменения в мире необратимы и двигаться необходимо только вперед», — заключил президент.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин напомнил о чем говорил на прошлом ПМЭФ.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

16:34
Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о борьбе с киберпреступниками и проблемах капремонта
16:30
Россия планирует серьезно подойти к обновлению торгового флота
16:24
«Медицинский факт» — Путин о том, как российская экономика все выдержала
16:20
«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России
16:16
Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров
16:12
Путин: надо изменить нормы поддержки родителей детей-инвалидов

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023
Варшавер раскритиковал Садальского за слухи об уходе Мироновой: «Горе-артист!»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео