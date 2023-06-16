По мнению главы государства, двигаться нужно только вперед.

Россия сохранила экономическую устойчивость и это «медицинский факт». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме.

«Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила. Общими усилиями мы сохранили устойчивость нашей экономики. Это, что называется, медицинский факт», — сказал Путин.

По его словам, нашей стране удалось поддержать стабильную работу коллективов, предприятий, однако нынешняя задача — на будущее, а не в компенсации спада ВВП и не в том, чтобы переждать колебания экономики, которые некоторые ошибочно считают временными.

«Изменения в мире необратимы и двигаться необходимо только вперед», — заключил президент.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин напомнил о чем говорил на прошлом ПМЭФ.