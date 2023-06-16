Все сработало: Путин напомнил о чем говорил на прошлом ПМЭФ

Путин: выбранная стратегия сработала и привела к росту ВВП в России на 3,3%
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Глава государства отметил, что второй квартал прошлого года стал самым сложным для экономики РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбранная властями стратегия сработала и ВВП в стране вырос на 3,3%. Об этом глава государства сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Путин напомнил, о чем он говорил на форуме в прошлом году. По его словам, государству тогда удалось выбрать правильную стратегию и вывести Россию к стабильному росту ВВП. Показатель вырос на 3,3%, несмотря на то, что второй квартал 2022 года стал очень сложным для экономики страны.
ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ.
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