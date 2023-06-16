Все сработало: Путин напомнил о чем говорил на прошлом ПМЭФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 93 0

Путин: выбранная стратегия сработала и привела к росту ВВП в России на 3,3%

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ПМЭФ 2023

Глава государства отметил, что второй квартал прошлого года стал самым сложным для экономики РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбранная властями стратегия сработала и ВВП в стране вырос на 3,3%. Об этом глава государства сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин напомнил, о чем он говорил на форуме в прошлом году. По его словам, государству тогда удалось выбрать правильную стратегию и вывести Россию к стабильному росту ВВП. Показатель вырос на 3,3%, несмотря на то, что второй квартал 2022 года стал очень сложным для экономики страны.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ.

Тема:
ПМЭФ 2023
16 июн
Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о борьбе с киберпреступниками и проблемах капремонта
16 июн
Россия планирует серьезно подойти к обновлению торгового флота
16 июн
«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России
16 июн
Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров
16 июн
«Главное — качество»: Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
16 июн
«Независимо от дохода»: что Путин предложил изменить в пособиях на детей
16 июн
Путин заявил о росте МРОТ сразу на 18,5% к 2024 году
16 июн
Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента
16 июн
«Никто не боится»: как Россия относится к ушедшим с рынка компаниям
16 июн
Путин: инфляция в России близка к историческому минимуму
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

16:34
Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о борьбе с киберпреступниками и проблемах капремонта
16:30
Россия планирует серьезно подойти к обновлению торгового флота
16:24
«Медицинский факт» — Путин о том, как российская экономика все выдержала
16:20
«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России
16:16
Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров
16:12
Путин: надо изменить нормы поддержки родителей детей-инвалидов

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023
Варшавер раскритиковал Садальского за слухи об уходе Мироновой: «Горе-артист!»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео