«Не теряйте меня»: Анна Семенович сообщила о проблемах со здоровьем

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Полина Долгова
Полина Долгова 54 0

Певица Анна Семенович отменила съемку в проекте из-за болезни

«Не теряйте меня»: Анна Семенович сообщила о проблемах со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда призналась, что последние съемки отняли у нее всю энергию.

Российская телеведущая, певица и актриса Анна Семенович пожаловалась не недомогание и высокую температуру. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

Женщина призналась, что целый день чувствует себя очень плохо. Из-за проблем со здоровьем, ей пришлось отменить съемку в одном из проектов.

«Я не могла на нее собраться… Поэтому, мои родные, не теряйте меня, я тут. Просто, немножко надо поболеть и отдохнуть», — заявила она.

Блондинка отметила, что заболела после окончания другого проекта, на котором испытала весь спектр эмоций. Видимо, иммунитет 45-летней артистки не выдержал.

Свою музыкальную карьеру Семенович начала в 1999 году. Тогда она вступила в музыкальный коллектив «Ангелы Чарли». В 2003 году дива присоединилась к составу группы «Блестящие». Но ушла оттуда в 2007 году, а в 2008-м она выпустила свой дебютный сольный альбом «Слухи».

В мае 2023 года Семенович призналась, что состоит в гостевых отношениях с новым возлюбленным. Ее избранник работает между Россией и Европой, поэтому часто уезжает в командировки. Такой формат женщину устраивает, так как считает себя самодостаточной женщиной, которая замечательно чувствует себя в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович сделала важное заявление на свадьбе Булановой.

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