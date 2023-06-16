Режиссер Виталий Манский* признан иноагентом в России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 144 0

Всего в реестр иностранных агентов были внесены пять человек.

Режиссер Виталий Манский* признан иноагентом в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Минюст внес режиссера Виталия Манского* в реестр иностранных агентов. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Виталий Манский — российский и латвийский режиссер документального кино, кинопродюсер и общественный деятель. Также он является главой международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».

Также в реестр иноагентов внесены политик Лев Шлосберг, экономист Сергей Алексашенко*, журналистки Светлана Прокопьева* и Юлия Парамонова*.

* — признан иноагентом в РФ.

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Режиссер Виталий Манский* признан иноагентом в России

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