Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Только две недели назад Байден подписал закон о приостановке лимита заимствований страны до конца следующего года. Что будет с экономикой Штатов?

Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на данные министерства финансов страны. В статье указано, что этого уровня Штаты достигли на девять лет раньше, чем прогнозировали эксперты. Причина — экстренные расходы, исчисляющиеся триллионами.

Примечательно, что рекорд был побит спустя две недели после того, как американский лидер Джо Байден подписал закон о приостановке лимита заимствований страны до конца 2024 года, чтобы избежать дефолта.

«Нам повезло, что мы избежали дефолта под потолком долга, но более широкая проблема заключается в том, что мы продолжаем игнорировать сам растущий долг», — цитирует издание экономиста Майкла Петерсона.

Согласно прогнозам, к 2033 году госдолг США вырастет до 50 триллионов долларов.

До этого вице-президент базирующегося в США «Евразия-Центра» Эрл Расмуссен отмечал в беседе с 5-tv.ru, что США могут столкнуться с рецессией даже после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга. По его мнению, увеличение лимита государственной задолженности свыше 31,4 триллиона долларов — больше политическое решение, чем экономическое, поскольку деньги все равно придется возвращать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года.

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