Куда ни кинь: экономист предрек рецессию в США даже после маневра с госдолгом

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 16 0

Американский экономист Расмуссен спрогнозировал рецессию в США даже после повышения потолка госдолга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

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Белому дому удалось отсрочить дефолт, однако сути экономических проблем это не изменило.

Соединенные Штаты столкнуться с рецессией даже после принятия законопроекта о повышении потолка государственного долга. Об этом 5-tv.ru сообщил вице-президент базирующегося в США «Евразия-Центра» Эрл Расмуссен.

«Повышение потолка государственного долга обеспечивает чувство экономической стабильности в обществе и оказывает положительное влияние на экономику. Несмотря на это, я думаю, что нас по-прежнему ждет рецессия. Однако принятое решение даст нам немного времени», — оценил ситуацию Эрл Расмуссен.

По словам экономиста, увеличение лимита государственной задолженности свыше 31,4 триллиона долларов — больше политическое решение, чем экономическое. Ведь деньги все равно придется возвращать.

«Мы по-прежнему должны выплатить долг. Мы должны платить по счетам, мы обязаны. Если мы не будем этого делать, это приведет к подрыву доверия к американской финансовой системе, усилению давления на доллар и выльется в рецессию», — объяснил собеседник 5-tv.ru.

В заключение специалист сказал, что сейчас американские политики говорят о госдолге исключительно для ограничения расходов бюджета США. При этом никто не обсуждает решительные меры для погашения задолженности, следует из слов Расмуссена.

Несколькими часами ранее Палата представителей США одобрила повышение лимита госдолга. «За» проголосовали 314 парламентариев, против — 117. Президент страны Джо Байден назвал это «хорошей новостью для американского народа и американской экономики». Если бы документ не прошел, через несколько дней США бы не смогли расплатиться по долгам и столкнулись с дефолтом.

Ранее 5-tv.ru писал, что очередное повышение потолка госдолга поможет США всего на два года.

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