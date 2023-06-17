Врач назвала последствия полного отказа от соли для человека

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Игорь Рязов
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Терапевт Кривцова заявила, что при полном отказе от соли человек не сможет жить

Врач назвала последствия полного отказа от соли для человека

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В интернете можно много всего прочитать о вреде хлорида натрия, который даже называют «белой смертью». Хотя с таким же успехом его можно назвать «белой жизнью».

Человек не сможет жить, если полностью откажется от употребления соли. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог и эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова.

«Без употребления соли человек не сможет функционировать, потому что натриевая соль является одним из аспектов физиологии человека для переноса веществ из клетки в клетку. Иначе этого не будет», — цитирует специалиста URA.RU.

Врач отметила, что разные народы потребляют разное количество соли, однако совсем без нее не обходится никто. Гипотетически пищу могли бы перестать солить люди, живущие в местах с большим количеством растительности и солнца. Однако в таких условиях активно размножаются бактерии, поэтому практически соль все равно используют — только не ради пользы для организма, а в роли консерванта.

Однако нельзя забывать, что у пищевой соли есть и вредная сторона. Хлорид натрия накапливается в сосудах, повышает их жесткость и вызывает спазмы. Но решение есть — перейти на минеральную соль.

«У нас есть прекрасная возможность пользоваться не просто пищевой солью, которую мы добавляем для улучшения вкусовых качеств продуктов, а фруктами и овощами, которые сами по себе содержат достаточное количество минеральных солей», — добавила Кривцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую опасность для здоровья скрывают соленья. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала ее смертельной.

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