Все так серьезно? На руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо

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Полина Долгова
Полина Долгова 18 0

Кайли Дженнер опубликовала снимок с кольцом на безымянном пальце

Все так серьезно? На руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/John Palmer

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Фанаты удивлены насколько стремительно развиваются отношения девушки с Тимоти Шаламе.

Поклонники Кайли Дженнер активно обсуждают личную жизнь знаменитости. Ее отношения с 27-летней восходящей звездой Голливуда Тимоти Шаламе стремительно развиваются, пишет издание 7Дней.ru.

Недавно девушка познакомила бойфренда со своей семьей и почти сразу после этого выложила снимки с новым колечком на безымянном пальце. Теперь пользователи гадают: неужели звезда «Дюны» сделал предложение своей 25-летней подруге руки и сердца.

Заветное кольцо Дженнер показала на новых фото, которые опубликовала на своей странице в социальной сети. Стоимость украшения составляет около полутора тысяч долларов.

Это ювелирное изделие от крупного и известного бренда, впервые его модель создали в 1924 году. Оно состоит из трех переплетенных колец, выполненных из розового, желтого и белого золота. Изначально оно было задумано как символ любви и верности. После такого подарка обычно следует помолвка.

Поклонники тут же прокомментировали публикацию словами радостных эмоций. Однако многих такой шаг в отношениях Дженнер и Шаламе удивил, так как они считали, что у них все не слишком серьезно. Но теперь получается, что это, по всей видимости, не так.

Впервые о симпатии между молодыми знаменитостями заговорили в начале этого года, когда они вместе появились на показе Жан-Поля Готье. Как известно, это произошло вскоре после расставания младшей дочери семейства Кардашьян с отцом ее детей — рэпером Трэвисом Скоттом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно, с кем встречается Тимоти Шаламе.

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