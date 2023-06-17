Атака успешно отражена: ВСУ снова попытались взорвать нефтепровод в Брянской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Богомаз: российская ПВО отразила ночную атаку беспилотников ВСУ на брянскую нефтеперегонную станцию

Атака успешно отражена: ВСУ снова попытались взорвать нефтепровод в Брянской области

Фото: © РИА Новости

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Система ПВО сработала безупречно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались этой ночью атаковать своими беспилотными летательными аппаратами нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, система ПВО РФ сработала мощно.

«Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — написал Богомаз.

Известно, что нить нефтепровода «Дружба» в прошлом уже несколько раз атаковали со стороны Украины. Более того, на его территорию даже пытались попасть дроны ВСУ.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходя через Брянск, а затем разделяется на северный участок, проходящий по белорусской, польской и немецкой территориям, и южный, куда входят территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Транснефть» сообщила о попытке теракта на брянском участке «Дружбы».

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