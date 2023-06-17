Татьяна Буланова потратила пять миллионов рублей на свадьбу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 174 0

Певица Татьяна Буланова и ее муж Валерий Руднев потратили пять миллионов на свадьбу

Татьяна Буланова потратила пять миллионов рублей на свадьбу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Между парой произошел конфликт. Но почему?

В начале июня певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев. Накануне стало известно в сколько миллионов рублей паре обошлась свадьба.

Сама организация торжества сопровождалась небольшим конфликтом интересов. Буланова хотела отметить свадьбу скромно, чтобы не привлекать внимание публики, а вот бизнесмен с ней не согласился. Мужчина хотел устроить роскошный праздник. На банкет потратили пять миллионов рублей.

«В отличие от большинства модных сейчас свадеб ради красивой картинки, здесь акцент идет именно на эмоции. Белые розы, никакого вычурного, сверхбогатого декора. Свадьба на данной площадке стоит от десяти тысяч рублей на гостя, плюс оформление, плюс технические какие-то моменты», — рассказала организатор свадьбы Екатерина Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал более подробно про свадьбу Татьяны Булановой и Валерия Руднева.

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