Видео: в Петербурге из Невы выловили мертвую полуголую девушку

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 54 0

В Петербурге из Невы выловили мертвую полуголую девушку

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

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Правоохранители выясняют точные обстоятельства гибели несчастной.

Тело молодой женщины выловили из Невы на пересечении проспекта Обуховской обороны и Володарского моста в Петербурге. Неизвестно, сколько времени погибшая пробыла в воде, также не определены точные причины и обстоятельства смерти. С девушки были спущены брюки, футболка снята не полностью, на теле — обширные темные пятна.

По данным источника 5-tv.ru, на месте страшной находки работают правоохранители. Представители Следственного комитета также прибыли к Володарскому мосту для осмотра и опроса свидетелей. По предварительным данным, труп официально не опознан, однако правоохранители уже нашли супруга покойной, мужчина ее опознал. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали трагедии, произошедшей в Петергофе. Две девочки 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду. Школьницы отдыхали на берегу с отцом, бабушкой и младшим братом, одна из них решила доказать другой, что умеет плавать.

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