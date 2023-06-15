Пытались спасти: подробности гибели двух девочек, утонувших в пруду в Петергофе

Школьницы погибли на глазах у родных.

Стали известны подробности произошедшей накануне в Петергофе трагедии, где в Никольском пруду утонули две девочки 12 и 14 лет. По данным 5-tv.ru, девочки были сестрами, они погибли на глазах у родных.

Оказалось, что возле пруда шестиклассница и семиклассница были с отцом, бабушкой и маленьким братом, куда семья пришла отдохнуть и искупаться. Ничего не предвещало беды. Девочки окунулись, вышли на берег и чуть позже вновь решили поплескаться. При этом обе школьницы плавать не умели. Старшая зашла в воду, младшая пошла за ней, чтобы доказать — она плавать умеет. И стала отплывать от берега все дальше и дальше.

В момент девочка начала тонуть. Старшая сестра бросилась на помощь, но не рассчитала силы и тоже начала идти на дно. Это увидел младший брат и ринулся за помощью к бабушке. В это время их увидел отец и бросился спасать. Он смог достать младшую дочку, старшую ему найти в воде не удалось. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать девочку. Вскоре спасатели достали тело старшей сестры.

Семья характеризовалась с положительной стороны. Родители всегда интересовались жизнью детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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