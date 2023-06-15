Разъяренный бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа в Курской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 141 0

Зверь сорвался с привязи и бродил по участкам.

Разъяренный бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Terry Martin

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Бык напал на женщину и убил ее в населенном пункте Курской области. Изранен был также ее муж. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в Фатежском районе области. Разъяренный зверь, который бесхозно гулял по местности, напал на семейную пару и насмерть забодал женщину, она скончалась после поступления в больницу от полученных травм. Ее муж также получил травмы, но от госпитализации отказался.

СК инициировал проверку по факту произошедшего.

В Telegram-каналах между тем сообщили, что зверь сорвался с привязи и бродил по близлежащим участкам. На супружескую пару он напал, когда они попытался вернуть его в стойло. Несколько часов потребовалось, чтобы усмирить быка. У животного были взяты анализы на бешенство.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать мужчины, съеденного акулой в Хургаде, увезли на скорой.

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