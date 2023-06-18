Стало мемом: Высоцкая призналась, почему не тратит много времени на готовку

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Алексей Панков
Алексей Панков 36 0

Высоцкая отреагировала на резкую критику своей готовки

Стало мемом: Высоцкая призналась, почему не тратит много времени на готовку

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая радует близких легкими рецептами, но пользователям сети не все блюда нравятся. Почему?

Юлия Высоцкая не любит тратить на готовку слишком много времени. Об этом телезвезда рассказала в блоге, передает «Вокруг ТВ».

Телеведущая заявила, что в жару предпочитает радовать близких легкими перекусами. К примеру, в ближайшее время она собирается приготовить запеченный перец с помидорами черри и анчоусами, сэндвичи с колбасками, яйцами и шампиньонами, а на десерт подать чизкейки с белым шоколадом и ягодами. Высоцкая отметила, что такие блюда достаточно просто готовятся, несмотря на сложные названия.

«Поджарить на гриле колбаски или сделать какой-нибудь очень простой десерт. Я называю такие рецепты молниеносными», — рассказала Высоцкая.

Юлия Высоцкая вернулась в Петербург после волны критики ее рецептов: «Работаем»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Юлия Высоцкая оригинальным образом ответила хейтерам, считающим, что звезда не умеет готовить. В своем блоге девушка опубликовала снимок со съемок кулинарного шоу «Едим дома». Фотографию Высоцкая сопроводила саркастичным хэштегом «аэтавсеготовит». Некоторое время Высоцкая жила за рубежом. Однако сейчас вернулась в Россию.

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