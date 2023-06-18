Потеряла сознание и перестала дышать — подробности госпитализации модели после пластики на Рублевке

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Игорь Рязов
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Модель Влада Антропова перестала дышать через час после операции на Рублевке

Потеряла сознание и перестала дышать — подробности госпитализации модели после пластики на Рублевке

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Сейчас Влада Антропова находится в реанимации в больнице Красногорска. В частной клинике она хотела поправить себе форму носа. Что же пошло не так?

Модель Влада Антропова, впавшая в кому после операции по исправлению формы носа в частной клинике на Рублевке, нормально себя чувствовала сразу после хирургического вмешательства. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Пластическую операцию Владе Антроповой сделали 15 июня. Никаких противопоказаний не было, поэтому хирурги работали как обычно. Когда ринопластика была сделана, девушку вывели из наркоза. Она реагировала на команды врачей, сама пила воду. Казалось, что все прошло хорошо.

Однако через 30-60 минут после этого девушка внезапно потеряла сознание и перестала дышать. Ее немедленно доставили в больницу в Красногорске и положили сразу в реанимацию.

Врачи подключили модель к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние начало стабилизироваться, поэтому Владу решили перевести на самостоятельное дыхание. Однако она не реагировала на команды врачей, поэтому пришлось снова подключить к ИВЛ.

Влада Антропова — 25-летняя модель родом из Брянска. У нее более 50 тысяч подписчиков, девушка публикует в соцсетях кадры из путешествий и свои фотографии в ярких нарядах.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий мамы Влады Антроповой о коме дочери после операции на Рублевке.

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