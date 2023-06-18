В Кремле призвали другие страны оценить заявления Киева об убийстве русских

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Игорь Рязов
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Песков призвал международное сообщество оценить заявления Киева об убийстве русских

В Кремле призвали другие страны оценить заявления Киева об убийстве русских

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Дмитрий Песков отметил, что западные страны фактически спонсируют русофобски настроенных убийц.

Заявления представителей киевского режима об убийстве русских должны получить оценку за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О планах Киева уничтожить максимальное число мобилизованных россиян 15 июня заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — подчеркнул представитель Кремля.

Страны Запада должны понимать, что фактически спонсируют убийц, добавил Дмитрий Песков. Он признался, что хочет услышать комментарии властей США и стран ЕС о заявления украинских политиков.

«Руководитель военной разведки и члены совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления хоть как-то получили оценку за рубежом», — подытожил Дмитрий Песков.

Представители России при ООН неоднократно призвали Организацию отреагировать на призывы убивать русских со стороны представителей киевского режима. Василий Небензя называл такие слова вопиющим примером русофобии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Украины.

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В Кремле призвали другие страны оценить заявления Киева об убийстве русских

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