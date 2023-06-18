В Кремле призвали другие страны оценить заявления Киева об убийстве русских

Дмитрий Песков отметил, что западные страны фактически спонсируют русофобски настроенных убийц.

Заявления представителей киевского режима об убийстве русских должны получить оценку за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О планах Киева уничтожить максимальное число мобилизованных россиян 15 июня заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — подчеркнул представитель Кремля.

Страны Запада должны понимать, что фактически спонсируют убийц, добавил Дмитрий Песков. Он признался, что хочет услышать комментарии властей США и стран ЕС о заявления украинских политиков.

«Руководитель военной разведки и члены совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления хоть как-то получили оценку за рубежом», — подытожил Дмитрий Песков.

Представители России при ООН неоднократно призвали Организацию отреагировать на призывы убивать русских со стороны представителей киевского режима. Василий Небензя называл такие слова вопиющим примером русофобии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Украины.