«Страшная картинка»: очевидица захвата заложников в Астане сравнила произошедшее с жутким фильмом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 95 0

Девушка стала очевидцем захвата банка в Астане

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Благодаря оперативной работе правоохранителей удалось сохранить жизни всех захваченных.

В Астане вооруженный мужчина захватил отделение банка и стал угрожать всем присутствующим расправой, если его требования не будут выполнены. Девушка по имени Роза Шахан стала очевидицей этого происшествия и рассказала 5-tv.ru о том, что чувствовала в тот момент.

«На самом деле там происходило что-то страшное. Страшная картинка. Мы смотрели и наблюдали, как работают наши ребята. Очень активно и очень быстро среагировали, и приехали на место происшествия», — рассказала Шахан.

Она отметила, что все было похоже на сериал про ограбления «Бумажный дом». И когда ты видишь все происходящее перед своим лицом, то это намного страшнее, чем кино. Девушка отметила, что она и не думала, что в Казахстане такое возможно.

Шахан призналась, что ей было страшно наблюдать такую картину, но больше она переживала за тех, кто находился в заложниках внутри банка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в захваченном отделении банка в Астане освободили всех заложников.

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