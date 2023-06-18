Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 5 196 0

Экс-депутат Рады Кива: Буданов умер, не приходя в сознание

Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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Официальный Киев по-прежнему не комментирует информацию о гибели начальника разведки.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на украинское посольство в Германии

«Умер, не приходя в сознание», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Он высказал мнение, что киевский режим еще долго будет скрывать факт смерти начальника ГУР.

В этот же день британская The Telegraph обратила внимание на то, что окружение Буданова опровергает данные о его тяжелом ранении и в то же время не предъявляет доказательств того, что он вообще жив.

Информация о тяжелом ранении руководителя ГУР начала распространяться 15 июня, после того как об этом сообщил источник в силовых ведомствах России. По предварительным данным, Буданов был ранен 29 мая в результате ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. После этого его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — в больницу в Берлине. По информации источника, состояние Буданова оценивалось как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где, по мнению президента РФ Владимира Путина, может находиться главком ВСУ Валерий Залужный.

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