Путин рассказал, где может находиться главком ВСУ Залужный

Ранее сообщалось, что украинский военачальник получил серьезное ранение и мог пережить серьезную операцию.

Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за пределами Украины. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил президент России Владимир Путин.

Предположением глава государства поделился во время встречи с военкорами, которая состоялась 13 июня. Однако до сих пор этот ее фрагмент в прессу не попадал. Вопрос о местоположении Залужного задал журналист Александр Сладков.

«Мне кажется, я знаю (где находится Валерий Залужный. — Прим. ред.). Но вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал глава государства.

В мае распространились сообщения о том, что главком ВСУ получил тяжелое ранение или даже погиб после ракетного удара по командному пункту ВСУ. Их источником стал представитель хакерской группы «Джокер ДНР». Отмечалось, что украинскому военачальнику пришлось перенести несколько тяжелых операций, включая трепанацию черепа.

На этом фоне Валерий Залужный перестал показываться на публике, чем только усилил слухи. Только несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский показал фото с главкомом ВСУ, готовым к работе. Однако вскоре после этого генерал не пришел на встречу с главой киевского режима. Слухи о его тяжелом состоянии возобновились.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий американского разведчика о том, что на самом деле случилось с Залужным.