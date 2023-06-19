Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 36 0

День располагает к постепенному, вдумчивому разворачиванию деловой энергии. Стоит заострить внимание на том, чтобы минимизировать суету и глобальные перемены.

Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 июня 2023 года?

В понедельник лучше никуда не торопиться — дороже выйдет. День располагает к постепенному, вдумчивому разворачиванию деловой энергии. Стоит заострить внимание на том, чтобы минимизировать суету и глобальные перемены.

Совет дня: позвольте себе сегодня делать только то, что приносит вам истинное удовольствие. Нелюбимые, но так необходимые дела и так будут когда-нибудь сделаны, а если нелюбимое еще и не первой необходимости, то его можно смело выкинуть из жизни.

Предостережение дня: не стоит в понедельник начинать ремонт. Вы же не хотите, чтобы он затянулся на веки вечные. Такой же риск может быть у начавшихся в этот понедельник судов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

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