В горах Карачаево-Черкесии начались поиски группы пропавших туристов из Москвы

Связь с путешественниками прервалась.

В районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии спасатели начали поиски четырех туристов из Москвы. Свой поход они начали 12 июня. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

Выяснилось, что в минувшее воскресенье спасателям поступило обращение от мужчины. Он рассказал, что его дочь отправилась в поход из поселка Архыз и перестала выходить на связь. Путешествие по плану должно завершиться в среду, 21 июня. Но из-за оборванной связи с родственницей он решил обратиться к специалистам.

На поиски отправились три сотрудника поисково-спасательного подразделения. Спасателям уже удалось обследовать долину реки Дукка и озеро Семицветное. Там туристов не оказалось. В темное время суток поиски приостановили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с туристкой во время турпохода в горах Адыгеи.