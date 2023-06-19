Поездки в разы дороже: водителей из России могут лишить международного страхового полиса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Российских водителей могут лишить международного страхового полиса

Поездки в разы дороже: водителей из России могут лишить международного страхового полиса

Фото: www.globallookpress.com / Алексей Майшев

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В 2022 году россияне оформили порядка 750 тысяч «Зеленых карт». Вскоре, возможно, путешествия для автолюбителей за границей станут сложнее и более затратными.

Российских водителей уже 30 июня могут лишить права пользоваться международным страховым полисом. Об этом «Известиям» рассказали участники страхового рынка. Тем самым Евросоюз намерен ввести еще одно ограничение для россиян и исключить страну из соглашения по «Зеленым картам».

Система заработала с 1951 года, а Россия присоединилась в 2009-м. Всего же насчитывается 48 государств - участников соглашения. Если Россию исключат, то и иностранные «Зеленые карты» перестанут действовать. В таком случае россиянам при путешествиях за границей на машине придется в каждой стране покупать свой полис, а это будет делать поездки значительно дороже. Да и больше проблем создаст. Ведь перед поездкой придется заходить на сайт зарубежной компании и приобретать местный аналог ОСАГО на необходимый срок. При этом только за прошлый год россияне оформили порядка 750 тысяч «Зеленых карт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси.

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