Висели вниз головой: экстремальный аттракцион сломался в парке в Кемерово

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Минуты ужаса испытали посетители развлекательного парка в Кемерово. Сломался экстремальный аттракцион: он поднял людей на огромную высоту и «завис».

В таком положении — вниз головой — люди провели несколько минут, утверждают очевидцы. После этого сотрудники в ручном режиме смогли опустить кабинки.

Никто не пострадал, хотя некоторых пришлось успокаивать. Посетителям вернули деньги: сейчас аттракцион не работает, а Следственный комитет проводит проверку в парке развлечений.