Переводим стрелки: когда в России вернут переход на летнее время

Начнут ли граждане страны снова менять положение стрелок на часах?

В Госдуму в ближайшее время внесут на рассмотрение законопроект о возврате перехода на летнее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от партии КПРФ Михаил Матвеев (КПРФ).

По его словам, это произойдет в день летнего солнцестояния, 21 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительство РФ внесли проект документа, который будет регулировать статус многодетной семьи.