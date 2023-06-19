Переводим стрелки: когда в России вернут переход на летнее время

Депутат Матвеев: проект о летнем времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
Начнут ли граждане страны снова менять положение стрелок на часах?
В Госдуму в ближайшее время внесут на рассмотрение законопроект о возврате перехода на летнее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от партии КПРФ Михаил Матвеев (КПРФ).
По его словам, это произойдет в день летнего солнцестояния, 21 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительство РФ внесли проект документа, который будет регулировать статус многодетной семьи.
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