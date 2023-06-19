Нарышкин: Киев, возможно, продолжает работы по созданию «грязной ядерной бомбы»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

В Службе внешней разведки России не исключают самых жутких преступных замыслов руководства Незалежной.

Нарышкин: Киев, возможно, продолжает работы по созданию «грязной ядерной бомбы»

Фото: www.globallookpress.com / Jim West

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Киев, возможно, продолжает работы по созданию «грязной ядерной бомбы». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«В последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории», — цитировала руководителя СВР пресс-служба ведомства.

Отмечалось, в числе прочего, что последствия применения боевого оружия могут быть самыми тяжелыми.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны России предупредили о возможной вспышке опасных заболеваний из-за подтоплений в Херсонской области.

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