В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии, в том числе химическую кастрацию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 52 0

Какие еще меры планируют принять власти для защиты населения?

В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии, в том числе химическую кастрацию

Фото: www.globallookpress.com / Harry Hart

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В Белоруссии утвердили клинический протокол, содержащий алгоритм лечения от педофилии. Медики в том числе смогут применять химическую кастрацию, сообщили в Генпрокуратуре страны.

Так, власти утвердили план мероприятий по защите детей от сексуального насилия, механизм реабилитации жертв педофилов, а также подготовили изменения в Уголовный кодекс страны и приняли меры по развитию доступной сексологической помощи населению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над малолетним ребенком. Против него возбуждено уголовное дело.

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