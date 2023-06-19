В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии, в том числе химическую кастрацию

В Белоруссии утвердили клинический протокол, содержащий алгоритм лечения от педофилии. Медики в том числе смогут применять химическую кастрацию, сообщили в Генпрокуратуре страны.

Так, власти утвердили план мероприятий по защите детей от сексуального насилия, механизм реабилитации жертв педофилов, а также подготовили изменения в Уголовный кодекс страны и приняли меры по развитию доступной сексологической помощи населению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над малолетним ребенком. Против него возбуждено уголовное дело.