Ивлеева в мини с глубоким декольте восхитила Дакоту и Клаву Коку своими «сисяо»

Блогер и телеведущая посетовала, что до конца лета осталось 78 дней.

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева примерила джинсовое мини-платье с глубоким декольте и показала, как выглядит в нем. Фотографию опубликовала Lenta.ru.

На снимке 32-летняя Ивлеева позирует напротив деревянного дома. Дерзкий наряд частично обнажает ее грудь, а также стройные ноги. В качестве обуви знаменитость выбрала черные сапоги-казаки, а из аксессуаров — серьги-кольца, массивные цепи и каффы.

«До конца лета осталось 78 дней!» — подписала кадр блогер.

Вид Ивлеевой в дерзком образе понравился не только ее поклонникам, но и другим знаменитостям. Комплимент груди блогера сделала певица Рита Дакота.

«О, сисяо Опасности (прозвище Насти Ивлеевой. — Прим. ред.) вернулись в чатик», — написала артистка в комментариях и добавила облизывающуюся эмодзи.

Ее коллега Клака Кока оставила более лаконичный, но не менее комплиментарный комментарий.

«Соска» — написала Клава, на что Ивлеева ответила эмодзи с поцелуем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Ивлеева осчастливила первого встречного прямо на улице.

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